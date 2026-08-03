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سفیر ایران در پاکستان گفت: هیچ عامل یا چالش خارجی قادر به تضعیف پیوندهای دوستانه و برادرانه ایران و پاکستان نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با تأکید بر استحکام روابط دو کشور اعلام کرد: هیچ عامل یا چالش خارجی قادر به تضعیف پیوندهای دوستانه و برادرانه ایران و پاکستان نیست و مناسبات دو کشور بر پایههای مستحکم تاریخی، فرهنگی، دینی و میراث مشترک استوار است.
به نقل از شبکه خبری «جی تی وی»، «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در پیامی با اشاره به پیشینه روابط تهران و اسلامآباد نوشت: ایران نخستین کشوری بود که استقلال پاکستان را به رسمیت شناخت و پاکستان نیز نخستین کشوری بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت؛ موضوعی که بیانگر عمق روابط ویژه دو ملت است.
سفیر ایران در پاکستان با اشاره به گسترش همکاریهای دوجانبه طی دو سال گذشته افزود: تبادل هیأتهای عالیرتبه، سفرهای متقابل مقامهای ارشد دو کشور و همکاری مستمر مجالس ایران و پاکستان، روابط دوجانبه را به سطحی کم سابقه رسانده است.
وی همچنین تصویب قطعنامه پارلمان پاکستان در حمایت از ایران پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی و ابراز همبستگی متقابل در ایران را از جلوههای این روابط برشمرد.
امیری مقدم با اشاره به سفرهای متقابل رؤسای جمهور، نخست وزیر پاکستان و فرماندهان ارشد دو کشور، این رفت و آمدها را نشانه عزم تهران و اسلامآباد برای توسعه همکاریهای همه جانبه دانست و ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور همچنان الگویی از حسن همجواری، صلح و توسعه مشترک در منطقه باقی بماند.