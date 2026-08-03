از جاده‌ای خاکی که خاک می‌خورد، تا سد راه شدن بلوک‌های سیمانی به‌جای رفع مشکل را در شهروندخبرنگار بیننده باشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهروندخبرنگار این هفته، میزبان سه مطالبه مردمی است؛ از جاده‌ای خاکی که سال‌هاست به دلیل نامشخص بودن متولی، چشم‌انتظار آسفالت مانده، تا بلوک‌های سیمانی که به‌جای رفع مشکل، سد راه شده‌اند و گلایه کسبه و مردم از وضعیت میدان میوه و تره‌بار اراک بخاطر افزایش مگس‌ها.

شهروند خبرنگار؛ روایت بی‌واسطه مردم است.

شهروندخبرنگار، تریبون مطالبات مردمی و پل ارتباطی مردم و مسئولان، قراره از این به بعد دوشنبه هر هفته از شبکه آفتاب همراه شما باشه.

شما شهروندان گرامی، می‌توانید با نگاه دقیق و دغدغه‌مند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.

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