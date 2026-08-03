به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی، احتکار و جرایم سازمان‌یافته اقتصادی که از مطالبات بحق مردم است، تأکید کرد.

سید محمد موسویان گفت: یکی از عامل‌های اصلی در نابسامانی بازار نظارت است و باید نظارت‌ها از تولید تا مصرف تشدید شود.

وی افزود: چنانچه نظارت‌ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا رسیدن کالا دست مصرف‌کننده استمرار یابد بخش قابل‌توجهی از نابسامانی‌های بازار و آثار تورمی قابل‌کنترل خواهد بود.

موسویان نظارت بر انبار‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه مسئول دانست و گفت: ضعف سامانه‌های موجود یکی از چالش‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا امکان رصد گردش کالا فراهم شود.

دادستان اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه اظهار داشت: می‌بایست در این قرارگاه نقاط ضعف شناسایی و برطرف و در جهت نظم و انضباط بازار، هدف‌مند عمل کرد.

موسویان از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان خاص پرونده‌های کلان اخلال در بازار با قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.