رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به معاون خود مأموریت داد تا نوسانات قیمت دارو را پایش کرده و با هرگونه کمبود یا انحصار دارویی مقابله کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ذبیح‌الله خداییان، در نشست شورای معاونین این سازمان، «تأمین دارو و تجهیزات پزشکی» را یکی از اولویت‌های حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی برشمرد و تأکید کرد: سهولت دسترسی مردم و به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج به دارو‌های حیاتی، نه تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک تکلیف انسانی و شرعی است.

وی به معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان مأموریت داد تا با پایش مستمر نوسانات قیمت و مقابله قاطع با هرگونه انحصار یا کمبود دارویی، اقدامات لازم را برای رفع سریع مشکلات در این حوزه به‌طور ویژه پیگیری کند.

نظارت بر خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز‌ها

رئیس سازمان بازرسی در این نشست، با تبیین ابعاد معنوی و راهبردی راهپیمایی میلیونی اربعین، بر لزوم نظارت فعال و حمایت هم‌افزا از دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل امور زائران تأکید کرد. وی با توصیف اربعین حسینی به عنوان «جلوه‌ای با شکوه از وحدت امت اسلامی»، از استقرار هیات‌های بازرسی در مرز‌ها از هفته‌های گذشته خبر داد و گفت: هدف ما رصد دقیق کیفیت خدمات‌رسانی به زائران است و تمامی دستگاه‌های اجرایی با اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه در میدان حضور دارند تا هرگونه مانعی برطرف گردد.

خداییان مدیریت امور کشور در شرایط کنونی را نیازمند همدلی، ابتکار عمل و شجاعت مدیران دانست و تأکید کرد: سازمان بازرسی باید با رویکردی مقتدرانه در میدان خدمت حاضر شود تا نظارت به ابزاری انگیزه‌بخش تبدیل گردد و مدیران با اطمینان خاطر و سرعتی مضاعف، گره‌های موجود را گشوده و موانع پیش روی مردم و کشور را رفع نمایند.