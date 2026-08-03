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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: توسعه مبادلات اقتصادی با کشور عراق در گرو رفع موانع حملونقل، تسهیل ترانزیت، تکمیل زیرساختهای مرزی و ایجاد بسترهای مناسب مالی و بانکی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با تأکید بر اینکه عراق یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران و راهبردیترین بازار صادراتی کشور به شمار میرود، گفت: توسعه مبادلات اقتصادی با این کشور در گرو رفع موانع حملونقل، تسهیل ترانزیت، تکمیل زیرساختهای مرزی و ایجاد بسترهای مناسب مالی و بانکی است.
قاسم کریمی با اشاره به جایگاه ویژه عراق در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: عراق با حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات از ایران، نزدیک به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و آذربایجانغربی نیز با برخورداری از ۲۵۲ کیلومتر مرز مشترک با این کشور، یکی از مهمترین کانونهای توسعه تجارت با عراق محسوب میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مشترک آذربایجانغربی و اقلیم کردستان عراق افزود: اشتراکات فرهنگی، قومی و مذهبی، در کنار همجواری جغرافیایی، فرصت ارزشمندی برای گسترش همکاریهای اقتصادی ایجاد کرده و اتاق بازرگانی ارومیه طی سالهای اخیر با توسعه تعاملات مستقیم با مسئولان اقلیم، تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و اقلیم کردستان، پیگیری ایجاد مرکز داوری مشترک و برگزاری نشستهای تخصصی، نقش مؤثری در تقویت این روابط ایفا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با بیان اینکه امروز مهمترین دغدغه صادرکنندگان، افزایش هزینههای تجارت است، گفت: ممنوعیت حمل یکسره کالا، الزام به تخلیه و بارگیری مجدد در مرز، محدودیت تردد کامیونهای ایرانی، اجرایی نشدن کامل کنوانسیون تیر در اقلیم کردستان و هزینههای بالای حملونقل، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده و لازم است این مشکلات از طریق مذاکرات دوجانبه برطرف شود.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه اتصال ریلی ایران و عراق، اجرای خط ریلی نقده–تمرچین، ایجاد بارانداز صادراتی در مرز تمرچین، رسمی شدن گمرک کیله و بازارچه مرزی کیلهشین، یکسانسازی تعرفهها و رویههای گمرکی عراق و ایجاد بانک مشترک و خدمات بیمهای برای فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: تحقق این زیرساختها میتواند زمینه افزایش صادرات، کاهش هزینههای تجاری و توسعه سرمایهگذاری مشترک را فراهم کند.
کریمی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ارومیه همواره پیگیر مطالبات بخش خصوصی در سطح ملی و استانی بوده است، افزود: برگزاری این نشست با حضور مشاور معاون اول رئیسجمهور فرصت مناسبی برای انتقال مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی و تسریع در روند تصمیمگیری و رفع موانع تجارت با عراق است.
وی همچنین از اقدامات مدیریت استان در توسعه همکاریهای اقتصادی با عراق، توسعه پایانههای مرزی و تسهیل تردد زائران اربعین از مرز تمرچین قدردانی کرد و اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای ملی میتواند آذربایجانغربی را به مهمترین دروازه تجارت ایران با عراق و کشورهای منطقه تبدیل کند.