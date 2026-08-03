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سارا فلاحی نماینده ایلام و ناصری نماینده کوهدشت و رومشکان به همراه فرمانداران هلیلان و کوهدشت، از موکبهای مستقر در محدوده پل سیمره بازدید و بر همافزایی برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در آستانه برگزاری مراسم عظیم اربعین حسینی، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام و ناصری نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرمانداران هلیلان و کوهدشت، از موکبهای مستقر در محدوده پل سیمره هلیلان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت آمادگی موکبها، امکانات رفاهی، خدمات اسکان، تغذیه، بهداشت و زیرساختهای مورد نیاز برای پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از تلاشهای خادمان موکبها و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت همافزایی میان مسئولان دو استان ایلام و لرستان برای ارائه خدمات شایسته به زائران تأکید کردند.
مسائل و نیازهای موجود در مسیر تردد زائران، بهویژه در محدوده پل سیمره، بررسی و بر تسریع در رفع نواقص، تأمین اعتبارات لازم و تقویت زیرساختهای خدماترسانی تأکید شد.
پل سیمره به عنوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی میان استانهای ایلام و لرستان، هر ساله در ایام اربعین میزبان شمار زیادی از زائران حسینی است و آمادگی هرچه بیشتر موکبهای این منطقه، نقش مؤثری در تسهیل تردد و افزایش کیفیت خدمات به عاشقان سیدالشهدا (ع) خواهد داشت.