معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت‌های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی سند برنامه بازسازی و بازتوانی کلان‌شهر تهران و بازطراحی سامانه جامع بازتوانی پس از بحران با محوریت همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهین مظفری با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین نشست کمیته بازتوانی پس از بحران در این سازمان گفت: در این نشست، سند برنامه بازسازی و بازتوانی کلان‌شهر تهران با بررسی نمونه‌ها و تجارب داخلی ارزیابی شد و همچنین موضوع بازطراحی سامانه جامع ویژه بازتوانی پس از بحران شهر تهران در دستور کار قرار داشت.

مظفری با بیان اینکه این نشست فرصتی مغتنم برای ترسیم چشم‌انداز بازسازی کلان‌شهر تهران و ارتقای زیرساخت‌های حیاتی مدیریت بحران به‌شمار می‌رود، افزود: تشکیل یک سامانه جامع، یکپارچه و هوشمند که با تجمیع ظرفیت‌های موجود و بازطراحی ساختار فعلی همراه باشد، می‌تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده مدیریت بحران در کلان‌شهر تهران باشد و چشم‌انداز روشنی برای بهبود فرآیندها، کاهش زمان پاسخگویی و افزایش اثربخشی در عملیات بازتوانی پس از حوادث ترسیم کند.

وی افزود: در فرآیند تدوین و تکمیل این برنامه، نقش و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت دقیق بررسی شد و نمایندگان دستگاه‌ها نیز دیدگاه‌ها، نکات تخصصی و اصلاحات پیشنهادی خود را برای ارتقای هرچه بیشتر برنامه ارائه کردند.

مظفری در ادامه با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازتوانی پس از بحران گفت: در این جلسه، یکی از سامانه‌های فعال در حوزه بازتوانی که توسط شبکه امداد و نجات طراحی شده بود، بررسی شد و جمع‌بندی نمایندگان حاضر بر این بود که باید با تجمیع ظرفیت‌های موجود، زمینه شکل‌گیری یک سامانه جامع، یکپارچه و کارآمد در این حوزه فراهم شود.

در این نشست همچنین، دکتر حمیده عادلیان مجری بخش بازتوانی جسمی، روانی و اجتماعی سند برنامه تهران، به تشریح نقش‌ها و وظایف دستگاه‌های مسئول در این حوزه پرداخت و حاضران درباره الزامات تکمیل و اجرای مؤثر این برنامه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این نشست، سازوکارهای لازم برای اجرای برنامه بازسازی و بازتوانی مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش محوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیگیری، هماهنگی و اجرای اقدامات مرتبط تأکید شد.

بر اساس این گزارش، در پایان این نشست بر ضرورت هم‌افزایی بین‌دستگاهی، بازطراحی ساختارهای موجود و ایجاد سامانه‌ای جامع برای مدیریت مؤثر فرآیند بازتوانی پس از بحران در شهر تهران تأکید شد.