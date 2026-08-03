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احمد میرزاده، دبیر ستاد اربعین آستان قدس رضوی با حضور در شهرستان سقز از موکب «قائد شهید امت» بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، احمد میرزاده، دبیر ستاد اربعین آستان قدس رضوی، اظهار کرد: امسال برای نخستین بار، آستان قدس رضوی با تأمین هزینهها، اقدام به راهاندازی غرفهها و موکبهای خدماترسانی در استانهای مختلف کشور کرده است.
وی افزود: استان کردستان به عنوان یکی از استانهای غربی و مسیر تردد زائران اربعین، از جمله استانهای مورد توجه ستاد اربعین آستان قدس رضوی بوده که این طرح در آن اجرا شده است.
میرزاده با اشاره به استمرار خدماترسانی این موکبها گفت: خدمات ارائهشده به زائران تا سه روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت تا زائران در مسیر بازگشت نیز از این خدمات بهرهمند شوند.
ملاولی، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان کردستان، با تشریح اقدامات انجامشده در استان گفت: در استان کردستان ۹ موکب و چایخانه رضوی در مسیرهای ورودی استان و مسیر منتهی به مرز باشماق راهاندازی شده و در حال ارائه خدمات متنوع به زائران اربعین حسینی هستند.
وی افزود: این موکبها با هدف تکریم زائران و ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی، تا پایان زمان پیشبینیشده به فعالیت خود ادامه خواهند داد.