با هدف حفاظت از اموال عمومی و مقابله با زمین‌خواری، یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان موفق شد اراضی ملی به مساحت ۱۹۰ متر مربع در شهرستان ایذه را از تصرف خارج کند و به بیت‌المال بازگرداند.

بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال در ایذه؛ رفع تصرف اراضی به ارزش ۳۸ میلیارد ریال

بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال در ایذه؛ رفع تصرف اراضی به ارزش ۳۸ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیلوفر آذر برزین، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ایذه، ضمن اعلام خبر رفع تصرف فوری اراضی در این شهرستان، تأکید کرد که این اقدام با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی و با پشتیبانی مأموران انتظامی انجام شده است.

آذر برزین با اشاره به مساحت ۱۹۰ متر مربعی که از تصرف خارج شده، اعلام کرد که ارزش این اراضی ۳۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد که عوامل یگان حفاظت از اراضی با قاطعیت در برابر فرصت‌طلبان ایستاده و به صورت شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی را رصد می‌کنند تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پیگرد قضایی صورت گیرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه همچنین با قدردانی از همکاری مقامات قضایی و انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به زمین‌خواری، از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اطلاع‌رسانی کنند.