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شبکه نمایش سیار در سال ۱۴۰۴ توانست رشد بیش از ۹ درصدی مخاطب و ۱۳.۳ درصدی نمایش را تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه اکران سیار موسسه سینمایی بهمن سبز در سال ۱۴۰۴ با وجود چالشهای پیش رو نظیر اکران آنلاین فیلمها، جنگ ۱۲ روزه، تعطیلی مدارس به علت آلودگی و کمبود انرژی در آذر و حوادث دی و جنگ رمضان و با توجه به افت ۳۵ درصدی مخاطب سینماهای سراسر کشور، توانست رشد بیش از ۹ درصدی مخاطب و ۱۳.۳ درصدی اکران را تجربه کند.
بر این اساس تعداد کل مخاطبان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و مبلغ کلی فروش ۲۵۶٫۶۶۰،۰۹۶۸،۰۰۰ ریال بوده که در ۱۷ هزار سانس و در ۱۵۰۰ شهر و روستا رقم خورده است.
سال ۱۴۰۴ شبکه اکران مساجد با سهم ۴۹ بیشترین سهم از جذب مخاطب را داشته و شبکه اکران دانش آموزی با سهم ۲۱ در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین هفته دفاع مقدس، ایام اعتکاف ماه رجب و دهه فجر پرمخاطبترین رویدادهای اکران در مساجد بودهاند. شهرهای تهران با ۱۹.۸ درصد، اصفهان با ۹.۹ درصد و خراسان رضوی با ۶.۶ درصد، در صدر مخاطبان اکران سیار در میان استانها هستند.
فیلمهای شبکه اکران سیار در سال گذشته بر اساس بیشترین تعداد مخاطب به ترتیب شامل «یوز»، «فرمانروای آب»، «مجنون»، «پیشمرگ»، «موسی کلیم الله»، «احمد»، «صیاد»، «رویاشهر»، «اسفند»، «دختر برقی»، «افسانه سپهر» و «بچه مردم» میشود که نشان از سهم بالای انیمیشنها در رشد اکران سیار دارد.
شبکه اکران سیار با شعار «سینما برای همه»، علاوه بر مناطق فاقد سینما توجه ویژهای به محدوده جغرافیای فرهنگی شهرهای دارای سینما دارد. این شبکه مخاطبان بالقوهای را که در حسینیهها، مساجد، پادگانها، دانشگاهها، سازمانها، مدارس، تشکلهای مردمنهاد و کانونهای فرهنگی و تربیتی حضور دارند، به دایره مخاطبان سینمای ایران اضافه میکند تا بتوانند کنشی فرهنگی را در این موقعیتها رقم بزنند.