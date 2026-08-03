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معاونت آموزشی دانشگاه تهران نتایج اولیه پذیرش متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام مینماید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اطلاعیه اعلام نتایج اولیه پذیرش دکتری تخصصی بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه تهران سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به شرح ذیل می باشد.
باسمه تعالی
معاونت آموزشی دانشگاه تهران، ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان گرامی، نتایج اولیه پذیرش متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) را برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مطابق جدول پیوست اعلام مینماید.
اعلام اسامی در این مرحله، صرفاً بیانگر احراز حدنصاب علمی اولیه و قرارگرفتن داوطلب در فهرست پذیرش است و هیچگونه حق قطعی یا مکتسبهای برای داوطلب جهت ثبتنام و اشتغال به تحصیل ایجاد نمیکند. پذیرش نهایی منوط به احراز تمامی شرایط، تأیید مراجع ذیصلاح (از جمله سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
پذیرش نهایی مشروط به تحقق همزمان موارد ذیل است:
تشکیل دوره و رشتهمحل مربوط در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵.
تأیید نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور.
احراز و تأیید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذیصلاح.
صحت و اصالت مدارک و اطلاعات ارائه شده.
تکمیل و ارائه مستندات درخواستی در مهلت مقرر.
رعایت کلیه ضوابط آموزشی، پژوهشی و انضباطی دانشگاه.
تبصره: در رشتهها یا گرایشهایی که نام پذیرفتهشدهای در جدول پیوست درج نشده است، به این معناست که در مرحله بررسی اولیه، داوطلب واجد حدنصاب لازم برای پذیرش تشخیص داده نشده است.
نحوه، زمان و مدارک لازم برای ثبتنام حضوری و غیرحضوری، پس از اعلام برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور و هماهنگیهای نهایی، از طریق وبگاه رسمی دانشگاه و معاونت آموزشی اطلاعرسانی خواهد شد.
تعهدنامه دانشآموختگی: داوطلبانی که تا تاریخ اعلام نتایج دانشآموخته نشدهاند، مکلفاند «کاربرگ تعهد دفاع و دانشآموختگی» را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۵ ارائه نمایند. بدیهی است عدم فراغت از تحصیل و دفاع از رساله تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، منجر به لغو پذیرش خواهد شد.
کلیه پذیرفتهشدگان موظفاند «کاربرگ تعهدنامه پذیرش بدون آزمون» را تکمیل، امضا و تصویر آن را حداکثر تا تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۵ با موضوع «ارسال تعهدنامه پذیرش» به نشانی پست الکترونیکی talent@ut.ac.ir ارسال نمایند. عدم ارسال در مهلت تعیینشده، به منزله انصراف داوطلب بوده و فرایند ثبتنام متوقف خواهد شد.
انصراف: متقاضیانی که تمایلی به پیگیری فرایند پذیرش ندارند، باید انصراف قطعی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۵ از طریق نشانی رایانامه فوق و تکمیل فرم پیوست اعلام نمایند.
توجه: هرگونه مغایرت میان اطلاعات و مدارک ارائهشده با اصل مستندات یا فقدان شرایط پذیرش در هر یک از مراحل ثبتنام و تحصیل، منجر به لغو پذیرش، ابطال ثبتنام و یا محرومیت از تحصیل خواهد شد. مسئولیت حقوقی ناشی از ارائه اطلاعات نادرست یا مدارک غیرمعتبر، تماماً بر عهده داوطلب است.