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فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۹۲ تن برنج احتکار شده به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار "هادی رفیعی کیا" گفت: در راستای اجرای طرحهای نظارتی پلیس بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و به منظور مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی و پایش میدانی، یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی در بندرعباس را شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضایی به همراه نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت با تشکیل تیم کارشناسی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر جمعا ۱۹۲ تن برنج وارداتی احتکار شده کشف و ضبط کردند.
این مقام ارشد انتظامی استان با بیان این که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این کالای اساسی جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان معرفی شده است، ارزش مالی کالاهای اساسی احتکاری کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی مبلغ 5 میلیارد و 80 میلیون تومان عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان افزود: پلیس امنیت اقتصادی با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از التهاب در بازار، نظارت بر انبارها و مراکز عمده توزیع را با جدیت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد سودجویان، با احتکار کالاهای اساسی، سفره مردم را هدف قرار دهند و از عموم مردم شریف استان تقاضا میشود در صورت مشاهده هر گونه دپو یا احتکار کالا، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.