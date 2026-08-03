پخش زنده
امروز: -
سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اعلام کرد:تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در روز اربعین تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در طلاعیه ای اعلام کرد:در روز سهشنبه ۱۳ مردادمصادف با اربعین حسینی تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران تعطیل است.
براساس این گزارش در روزهای ۴ شنبه و ۵ شنبه ۱۴ و ۱۵ مرداد ؛ میادین و بازارهای میوه و ترهبار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ۱۵ بعدازظهر تا ۲۰ شب فعالیت دارند.
همچنین در روز جمعه ۱۶ مرداد تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعالیت دارند.