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رئیس شبکه دامپزشکی بویراحمد از مهر و موم مراکز غیرمجاز عرضه مرغ زنده در منطقه مزدک با دستور مقام قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ابراهیم توکل کوخدان گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و بررسیهای کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بویراحمد درباره فعالیت غیرمجاز برخی مراکز عرضه طیور زنده در منطقه مزدک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به مخاطرات بهداشتی ناشی از کشتار غیرمجاز طیور و احتمال انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بهویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، فعالیت این مراکز متوقف و واحدهای متخلف مهر و موم شدند.