سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فارس از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شیراز ، فردا و همزمان با برگزاری مراسم «جاماندگان اربعین حسینی» خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شیراز به مناسبت برگزاری مراسم «جاماندگان اربعین حسینی» خبر داد.

این محدودیت‌ها از ساعت ۷ صبح فردا سه شنبه سیزدهم مرداد و همزمان با روز اربعین آغاز می شود و تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.

سرهنگ ولی کریمی افزود: محور‌های دارای محدودیت ترافیکی به این شرح است:

محدوده میدان امام حسین : از چهارراه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین .

بلوار کریم‌خان زند: از دروازه سعدی تا میدان امام حسین و تمامی انشعابات آن.

بلوار هجرت: از تقاطع فردوسی تا چهار راه شاهزاده قاسم.

محور‌های پیروزی: از چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و همچنین از چهار راه مصدق به سمت چهار راه پیروزی.

سرهنگ کریمی ضمن تأکید بر تداوم این محدودیت‌ها تا پایان مراسم، از شهروندان و رانندگان خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی، با ماموران پلیس راهور همکاری کرده و در زمان تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.