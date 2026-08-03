پخش زنده
امروز: -
سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی فارس از اعمال محدودیتهای ترافیکی در شیراز ، فردا و همزمان با برگزاری مراسم «جاماندگان اربعین حسینی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس از اعمال محدودیتهای ترافیکی در شیراز به مناسبت برگزاری مراسم «جاماندگان اربعین حسینی» خبر داد.
این محدودیتها از ساعت ۷ صبح فردا سه شنبه سیزدهم مرداد و همزمان با روز اربعین آغاز می شود و تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.
سرهنگ ولی کریمی افزود: محورهای دارای محدودیت ترافیکی به این شرح است:
محدوده میدان امام حسین : از چهارراه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین .
بلوار کریمخان زند: از دروازه سعدی تا میدان امام حسین و تمامی انشعابات آن.
بلوار هجرت: از تقاطع فردوسی تا چهار راه شاهزاده قاسم.
محورهای پیروزی: از چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و همچنین از چهار راه مصدق به سمت چهار راه پیروزی.
سرهنگ کریمی ضمن تأکید بر تداوم این محدودیتها تا پایان مراسم، از شهروندان و رانندگان خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی، با ماموران پلیس راهور همکاری کرده و در زمان تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.