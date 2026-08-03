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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت از بازدید مشترک و نمونهبرداری از مناطق مشکوک به استفاده از فاضلاب خام و پساب برای آبیاری اراضی کشاورزی در شهرستانهای سردشت و میرآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت از بازدید مشترک و نمونهبرداری از مناطق مشکوک به استفاده از فاضلاب خام و پساب برای آبیاری اراضی کشاورزی در شهرستانهای سردشت و میرآباد خبر داد.
هادی احمدپور گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام و با هدف صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست به همراه نمایندگان شبکه بهداشت و درمان و مدیریت جهاد کشاورزی از چند نقطه مشکوک به استفاده از فاضلاب و پساب برای آبیاری اراضی کشاورزی بازدید کردند.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت منابع آب مورد استفاده برای آبیاری اراضی کشاورزی، باغات و مزارع بررسی و از نقاط مورد نظر و جریانهای فاضلاب و پساب، نمونهبرداری انجام شد.
احمدپور تصریح کرد: نمونههای برداشتشده برای انجام آزمایشهای تخصصی و بررسی شاخصهای کیفی به آزمایشگاه ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ارسال شده است و نتایج آزمایشها مبنای بررسیهای بعدی و تصمیمگیری در این زمینه خواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت خاطرنشان کرد: پس از دریافت نتایج آزمایشگاهی، گزارش مربوطه برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم به دبیرخانه کارگروه جلوگیری از آبیاری با فاضلاب خام ارسال خواهد شد.
وی تأکید کرد: استفاده از فاضلاب خام یا پساب غیراستاندارد برای آبیاری محصولات کشاورزی میتواند سلامت عمومی و منابع آب و خاک را تحت تأثیر قرار دهد و موضوع از سوی دستگاههای متولی در چارچوب وظایف قانونی و ضوابط مربوطه پیگیری خواهد شد.