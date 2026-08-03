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فیلم کوتاه «خالده» به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیهکنندگی پدرام صدرائی طباطبائی، به بخش مسابقه بیستوچهارمین دوره جشنواره ایتالیایی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیلم کوتاه «خالده» از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیهکنندگی پدرام صدرائی طباطبائی به بخش مسابقه بیستوچهارمین دوره جشنواره بینالمللی Ischia Global Film & Music Festival ایتالیا راه یافت.
جشنواره Ischia Global Film & Music Festival از رویدادهای معتبر سینمایی ایتالیا به شمار میرود که هر سال با حضور فیلمسازان، بازیگران و هنرمندان بینالمللی برگزار میشود و تمرکز ویژهای بر سینمای مستقل و آثار خلاقانه دارد.
زینب حسینی، عصمتالله حسینی، مجید توکلی، احسان شاهطاهری، یگانه آقااکبری و نرگس زارعی بازیگران این اثر هستند.
فیلم کوتاه «خالده» روایتی با دغدغهای انسانی و اجتماعی را از نگاه دختری به نام خالده به تصویر میکشد.