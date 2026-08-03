فیلم کوتاه «خالده» به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیه‌کنندگی پدرام صدرائی طباطبائی، به بخش مسابقه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ایتالیایی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیلم کوتاه «خالده» از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی به نویسندگی و کارگردانی مهدی عطاران و تهیه‌کنندگی پدرام صدرائی طباطبائی به بخش مسابقه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی Ischia Global Film & Music Festival ایتالیا راه یافت.

جشنواره Ischia Global Film & Music Festival از رویدادهای معتبر سینمایی ایتالیا به شمار می‌رود که هر سال با حضور فیلمسازان، بازیگران و هنرمندان بین‌المللی برگزار می‌شود و تمرکز ویژه‌ای بر سینمای مستقل و آثار خلاقانه دارد.

زینب حسینی، عصمت‌الله حسینی، مجید توکلی، احسان شاه‌طاهری، یگانه آقااکبری و نرگس زارعی بازیگران این اثر هستند.

فیلم کوتاه «خالده» روایتی با دغدغه‌ای انسانی و اجتماعی را از نگاه دختری به نام خالده به تصویر می‌کشد.