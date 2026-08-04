به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزایش تعداد خودروها، کاهش ذخایر نفتی و نوسانات بازار انرژی و همینطور آلودگی هوا یکی از دلایل مهم برای استفاده از سوخت سی ان جی به جای بنزین است به همین جهت طرح دوگانه سوز کردن خودرو‌ها مطرح شد و به اجرا درآمد و برای تشویق شهروندان به مشارکت در اجرای این طرح، موضوع رایگان بودن آن نیز مطرح و مصوب شد اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از دریافت وجه هنگام اجرای این طرح خبر داده و خواستار رسیدگی به موضوع شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

برای دوگانه کردن خودرو می گویند رایگان است و هیچ مبلغی بابت خدمات و نصب و غیره دریافت نمی شود اما بعد که به مرکز دوگانه سوز کردن خودرو در استان خراسان رضوی مراجه کردیم می گویند چهار میلیون تومان باید پرداخت کنیم، خواهش می کنم پیگیری کنید.