فریاد خیابان، نشان اقتدار مردمیست که برای وطن می مانند برای وطن می جنگند و برای وطن جانفشانی می کنند. آنها در میدان، اتحادی را فریاد می زنند که نشان پیروزیست زیرا آنها از هیچ تهدیدی هراس ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مردم غیور و شهید پرور البرز هر شب با یکدلی و وحدتی مثال زدنی حتی لحظه‌ای خیابان‌ها را خالی نمی‌کنند تا به همگان ثابت کنند شعله‌های عشق به وطن و انقلابمان هرگز خاموش شدنی نیست و در سایه یک اتحاد ناگسستنی، برای رسیدن به پیروزی نهایی همچنان استوار ایستاده‌اند.