نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون عمده تذکرات، سوالات، تحقیق و تفحص‌ها و دیگر اقدامات نظارتی مجلس، بویژه در مورد مباحث کلان، بر محور مباحث اقتصادی و زندگی مردم تمرکز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر به تشریح مشاهدات خود از سفر به استان هرمزگان، بازدید از میناب، بندرعباس، بندرلنگه پرداخت و همچنین ارزیابی خود از تحولات مرتبط با تنگه هرمز ارائه کرد و در خصوص طرح مدیریت تنگه هرمز و همچنین فعالیت‌های جاری مجلس توضیحاتی داد.

وی با اشاره به حضور در میناب و بازدید از مزار شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، این فضا را «حزن‌انگیز» توصیف کرد و گفت: این بازدید بدون اطلاع قبلی و تشریفات انجام شد. خانواده‌های حاضر در این محل بر پیگیری موضوع و فراموش‌نشدن این رخداد تأکید داشتند و می‌گفتند انتقام این کودکان باید گرفته شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اشاره به وضعیت آب‌وهوایی استان هرمزگان گفت مردم این استان، با وجود گرما و شرجی بودن هوا و دشواری‌های زندگی در این فصل، به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.

حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت برخی مسیر‌ها و پل‌های اطراف بندرعباس اشاره کرد و گفت تعدادی از ورودی‌های بندرعباس و استان هرمزگان در جنگ آسیب دیده بودند که عوامل راهداری و پیمانکاران برای عملیات بازسازی و ادامه کار در این مسیر‌ها حضور داشتند و ایستادگی می کردند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم ایران از حیثیت، شرف و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند، گفت برداشت طرف مقابل از جامعه ایران و ارتباط نهاد‌های رسمی با مردم نادرست است. آمریکا در میدان با شکست مواجه شده، اما ممکن است همچنان به بیان مواضع و انجام دادن‌ اقدامات تازه ادامه دهد. اختلاف میان ایران و آمریکا محتوایی است و تا زمانی که آنان به خوی استکباری خود ادامه می‌دهند پایان نمی‌یابد. آنها تا الان به عنوان یک ارتش، برو بیایی داشتند، ناوگانشان یکجا می‌رفته همین که حرکت می‌کرده آن دولت عوض می شده، کودتا می شده، اینجا آمده‌اند چند بار به هر حال ضربه خورده‌اند آسیب دیده‌اند. الان هم آمریکایی‌ها شکست خورده‌اند در معنا، اما خودشان نمی‌خواهند بپذیرند که شکست خورده‌اند. این واقعیت ماجرا است هرچند که ممکن است کار جدیدی بخواهند انجام دهند. دشمن دشمن است، از دشمن نمی‌شود انتظار دوستی داشت در واقع ما نبردمان هم با آمریکایی‌ها از لحاظ محتوایی است بحث این نیست که بتوانیم با آنها هیچ وقت کنار بیاییم نه آنها یک منطق زورگویی در دنیا دارند آنها می‌گویند یا دنیا باید کنار ما باشد یا اینکه سلطه ما را بپذیرد، این بحثی است که آنها دارند دنیا را به دو قسمت سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم کرده‌اند.

ما نمی‌خواهیم ما آزاد هستیم ما نمی‌خواهیم زیر بار زور برویم و گرنه اگر این نبود خیلی این مباحث رخ نمی‌داد، بنابراین آمریکایی‌ها شکست خورده‌اند در واقع مردم بدانند ما پیروز میدان هستیم. الان ایران اسلامی یکی از چهار ابرقدرت دنیا شناخته شده است؛ و ما در خصوص خیلی از نکات و امتیازاتی که دارند و تا الان به ما نداده‌اند مطالبه داریم. ما حتی حق وتو را ظالمانه می‌دانیم ولی اگر بنا است که در اختیار کشوری قرار بگیرد که بتواند با آن حق و عدالت را اعمال کند این می‌تواند چیز مثبتی باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه به بررسی فعالیت‌های کمیسیون‌ها، بودجه بنیه دفاعی و جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز پرداخت و بر لزوم اجرای دستور رهبری در این حوزه تأکید کرد؛ و گفت:کمیسیون‌ها کار‌های خود را انجام می‌دهند و از هفته گذشته خود مجلس نیز به صورت وبیناری فعالیت‌ها را آغاز کرده است. هرچند من به مسئولین مجلس گفته‌ام که باید بتوانیم دور هم جمع شویم، زیرا مجلس شورای اسلامی با شور، مشورت، همفکری و هم‌افزایی خود معنا می‌یابد.»

وی در خصوص حمایت از نیرو‌های مسلح و بنیه دفاعی اظهار داشت: «از جهت بنیه دفاعی، آنچه را لازم بوده هم در بودجه سال ۱۴۰۵ و هم در مباحث مربوط به بنیه دفاعی و کارکنان پیش‌بینی کرده‌ایم؛ اما اجرا طبیعتاً با دولت است. اخیراً نیز تذکری به آقای رئیس‌جمهور داده‌ام تا از این بابت توجه لازم را داشته باشند.»

حاجی دلیگانی در ادامه به موضوع طرح مدیریت تنگه هرمز پرداخت و گفت: «یازده طرح در این رابطه تهیه شده که اعلام وصول شده و به کمیسیون امنیت ملی داده شده است. کمیسیون امنیت ملی روز دهم این طرح‌ها را در سامانه بارگذاری کرده تا همکاران پیشنهادهای خود را ارائه دهند؛ فرصت ارائه پیشنهادها تا روز بیستم مرداد است. کمیسیون باید بلافاصله این پیشنهادها را بررسی، یکسان‌سازی و تدوین کند تا گزارش نهایی ارائه شود و در نهایت در صحن مجلس، چه به صورت وبیناری و چه حضوری، مطرح و مصوب گردد. اعتقاد ما بر این است که تنگه هرمز متعلق به ایران اسلامی است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با استناد به قانون اساسی تصریح کرد: «طبق اصل ۷۸ قانون اساسی، هیچ‌گونه تغییری در خطوط مرزی کشور نمی‌شود. حتی اگر اصلاحات جزئی برای منافع ایران لازم باشد، به گونه‌ای که از سرزمین ایران (آب یا خاک) چیزی کم نشود، باید به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان برسد که بالاترین حد نصاب قانونی است. به هیچ وجه مجلس در این مباحث کوتاه نمی‌آید، زیرا تمامیت ارضی کشور خط قرمز ماست.»

وی با اشاره به جایگاه رهبری اظهار داشت: «امر حضرت آقا به‌عنوان رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا این است که مدیریت تنگه هرمز را به‌درستی و به‌صورت انحصاری ایران اعمال کند و این موضوعی است که ما باید به آن توجه داشته باشیم. این حکم هم‌اکنون جاری و ساری است، چون حکم رهبری حتی بالاتر از قوانین است.»

حاجی دلیگانی درباره محتوای طرح گفت: «هدف اصلی این است که دولت موظف باشد مدیریت تنگه هرمز را با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام دهد. در این طرح، ممنوعیت‌ها و خط قرمز‌هایی برای متخاصمان و متجاوزان تعریف شده تا تردد آنها محدود شود. همچنین موضوعاتی نظیر مسائل زیست‌محیطی خلیج فارس و بیمه نیز در آن دیده شده است. هم اکنون اولویت ما این است که کار زودتر به نتیجه برسد و قانونی برای اجرا ابلاغ شود.

حاجی دلیگانی در سخنان خود در خصوص فعالیت‌های اخیر نمایندگان در مجلس، با اشاره به اولویت‌های نظارتی، اظهار داشت که عمده تذکرات، سوالات، تحقیق و تفحص‌ها و دیگر اقدامات نظارتی، به‌ویژه در مورد مباحث کلان، بر محور مباحث اقتصادی و زندگی مردم تمرکز دارد.

وی با تأکید بر اهمیت مسائل معیشتی، افزود که علاوه بر بحث دفاعی، مباحثی که به کالا‌های اساسی، دارو، سلامت و حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود، در اولویت است. مثلا در خصوص سازمان تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در ماه‌های فروردین و اردیبهشت پرداخت نشده و ما پیگیر این موضوع هستیم؛ چون دریافتی‌های آنان با توجه به تورم و شرایط زندگی فعلی، همخوانی ندارد و با تأخیر در پرداخت، قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.

وی همچنین به ضرورت رسیدگی به مسائل درمانی بازنشستگان فولاد و سایر اقشار مردم در زمینه کالا‌های اساسی اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین به مسائل مربوط به آموزش و همچنین چالش‌های فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: «مسائل مربوط به فضای مجازی و جنبه‌های فرهنگی، واقعاً دغدغه‌ای است که کشور با آن روبروست. جریانی که از خارج از کشور هدایت می‌شود، به دنبال ترویج برهنگی به صورت سازماندهی شده است؛ این یک امر عادی نیست و اهدافی را دنبال می‌کند که در کمیسیون‌ها نیز مورد بررسی و تذکر به دولت قرار می‌گیرد.

وی افزود: دولت نیز در همه امور پای کار است و ما هم درخواست می کنیم که بیشتر پای کار باشد.

حاجی دلیگانی در پایان سخنان خود، ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان صدا و سیما، این رسانه را در «خط مقدم جبهه» دانست و گفت: «اگر صدا و سیما را نداشتیم، نمی‌توانستیم دفاع مقدس را این‌گونه مدیریت کنیم.»

وی با اشاره به نقش کارشناسان و مسئولان در هدایت افکار عمومی از طریق مصاحبه‌ها و طرح مسائل، بر لزوم دفاع از مواضع به حق صدا و سیما تأکید کرد. ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد که باید برطرف شوند، به هر حال املای نوشته نشده غلط ندارد و ممکن است اشکالاتی در عرصه اجرا باشد که می‌توان بر طرف کرد، اما کسانی که به صدا و سیما می‌توپند، در واقع به حرکت بالنده، انقلابی و مسیر سربلندی و عزت ایران حمله می‌کنند.