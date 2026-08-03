به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی با بیان اینکه آسمان استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

کامران طهماسبی افزود: وزش باد در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمتر در مناطق مرکزی استان، با خیزش گردوخاک محلی همراه خواهد بود و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق یاد شده پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ آینده تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

طهماسبی گفت: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.