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وزش باد تا پایان هفته پدیده غالب جوی در سطح استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی با بیان اینکه آسمان استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
کامران طهماسبی افزود: وزش باد در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمتر در مناطق مرکزی استان، با خیزش گردوخاک محلی همراه خواهد بود و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق یاد شده پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ آینده تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
طهماسبی گفت: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.