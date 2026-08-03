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۲ هزار و ۵۰۰ زائر اربعین حسینی در قالب ۸۰ سفر از مرز مهران به استان اردبیل بازگشتهاند و با آغاز موج بازگشت زائران، برنامههای لازم برای جابجایی ایمن و مطلوب آنان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل روز دوشنبه در بازدید از پایانه مسافری اردبیل، روند خدماترسانی و جابجایی زائران اربعین حسینی را بررسی و بر آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی برای ارائه خدمات مطلوب و ایمن به زائران تأکید کرد.
آیدین هاشمی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای بازگشت زائران انجام شده و تمام ظرفیتهای موجود برای تسهیل جابجایی و ارائه خدمات مناسب به زائران بهکار گرفته شده است.
وی افزود: ۶ هزار و ۲۵۰ زائر در قالب ۲۱۲ سفر از استان اردبیل توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به مرز مهران منتقل شده بودند و در ادامه طرح جابجایی زوار اربعین، برای بازگشت زوار نیز آماده خدمات رسانی هستیم.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل تصریح کرد: حدود ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از استان اردبیل برای جابجایی و خدمترسانی به زائران اردبیل و حتی سایر استانها تا پایان مراسم اربعین در نظر گرفته شده است تا زوار اباعبدالله الحسین (ع) بدون دغدغه به مقصد بازگردند.
هاشمی ادامه داد: به منظور پشتیبانی از عملیات بازگشت زائران، پنج تیم راهداری متشکل از ۲۰ نیروی انسانی به همراه ماشینآلات راهداری در مرز مهران مستقر هستند و نمایندگی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل نیز برای تسهیل بازگشت زائران به مقصد در این مرز فعال است.