مراسم سخنرانی و مداحی، شب اربعین از کربلای معلی، دوشنبه ۱۲ مرداد ماه به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه قرآن و معارف سیما با استقرار واحد پخش زنده خود در کربلای معلی و موکب محبان علی ابن ابیطالب (ع) امشب میزبان بینندگان است.

در این محفل سید میر هاشم حسینی، سخنرانی می کند و حاج احمد واعظی، محمد حسین پویانفر و کربلایی علی پناهی مداحی می‌کنند.

این مراسم دوشنبه ۱۲ مرداد ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.