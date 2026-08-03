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مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی فردا همزمان با سراسر کشور، در استان مرکزی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با اربعین حسینی، مراسم پیاده روی جاماندگان در سراسر استان مرکزی برگزار میشود.
این مراسم در اراک از ساعت هفت صبح روز سه شنبه از میدان فراهان به سمت امامزاده محمد عابد برگزار خواهد شد و ۱۲۰ موکب مردمی در مسیر پیاده روی به زائران خدمترسانی میکنند.
تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم پیش بینی شده و همه دستگاههای اجرایی با همه ظرفیت آماده خدمترسانی به جاماندگان اربعین هستند.