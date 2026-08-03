به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، متقاضیان کارت هوشمند سوخت می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir، کارت خود را به‌صورت آنی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت دریافت کنند. این طرح هم‌اکنون در ۳۷ منطقه پخش فرآورده‌های نفتی کشور به اجرا درآمده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌زودی به بیش از ۲۰۰ ناحیه دیگر در سراسر کشور توسعه خواهد یافت؛ طرحی که زمان انتظار چند هفته‌ای برای دریافت کارت سوخت را به تنها یک روز کاهش می‌دهد.

عباس باصفا، مدیر سامانه سوخت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرده است: اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام کارت سوخت، در کمتر از ۲ دقیقه اقدام به درخواست کارت سوخت یک روزه کنند و روز بعد کارت سوخت را از یکی از نواحی شرکت ملی پخش در سراسر کشور دریافت کنند.

این درصورتی است که شهروند خبرنگار ما در پیامی از عدم تحویل کارت سوخت یک روزه پس از گذشت چند روز از ثبت درخواست شکایت کرده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما به این شرح است:

سلام وقت بخیر من ۱۷ روز پیش در سایت درخواست کارت سوخت ۱ روزه حضوری کردم و علیرغم مراجعه حضوری چندین باره به شرکت نفت اسلامشهر متاسفانه هنوز موفق به دریافت کارت سوخت نشده ام.و هردفعه به بنده میگن اینجا ایرانه و کارت سوخت یک روزه نداریم من چیکار باید بکنم اگه نمیدن چرا سایت گذاشتن و میگن برید ثبت نام کنید.ممنون میشم میگیری کنید و رسانه ای کنید