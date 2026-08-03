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همزمان با نزدیک شدن به پایان آیین پیادهروی اربعین، روند بازگشت زائران از مرز بینالمللی مهران ادامه دارد؛ زائرانی که با کولهباری از دعا، خاطره و معنویت، راهی شهرهای خود میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این روزها مرز مهران میزبان خیل عاشقانی است که پس از حضور در پیادهروی اربعین، با دلی آرام و کولهباری از دعا و معنویت، راهی خانه و کاشانه خود میشوند.
زائران در گفتوگو با خبرنگاران، از حالوهوای معنوی این سفر، وحدت مسلمانان و آرامشی که از زیارت امام حسین (ع) به دست آوردهاند، میگویند.
موج بازگشت زائران از مرز بینالمللی مهران همچنان ادامه دارد و این گذرگاه، این روزها صحنههایی از اشتیاق، دعا و همدلی را به تصویر میکشد.