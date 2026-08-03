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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای کودکان مشمول طرح رفع سوءتغذیه از ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در بستر طرح ملی کالابرگ الکترونیکی شارژ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شیخی، از آغاز مرحله پنجم اجرای طرح ملی رفع سوءتغذیه کودکان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای کودکان مشمول این طرح از ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ در بستر طرح ملی کالابرگ الکترونیکی شارژ خواهد شد.وی افزود: در این مرحله، خانوارهای دارای کودک مشمول در دهکهای درآمدی یک تا پنج به ازای هر کودک ۲۰ میلیون ریال و خانوارهای دهکهای شش و هفت به ازای هر کودک ۱۲ میلیون ریال اعتبار دریافت میکنند که صرفاً برای خرید اقلام غذایی تعیینشده از فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی قابل استفاده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به آمار مشمولان این مرحله گفت: در سطح کشور ۲۶۲ هزار و ۹۳۸ کودک از این طرح بهرهمند میشوند که از این تعداد، ۲۱۶ هزار و ۸۹۲ کودک در دهکهای یک تا پنج و ۴۶ هزار و ۴۶ کودک در دهکهای شش و هفت قرار دارند. همچنین مجموع اعتبار اختصاصیافته برای این مرحله بالغ بر ۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال است.شیخی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت غذایی کودکان اظهار داشت: این طرح با هدف بهبود وضعیت تغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه دارای سوءتغذیه اجرا میشود و پیامک اطلاعرسانی برای سرپرستان خانوارهای مشمول ارسال خواهد شد تا بتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، نسبت به دریافت سبد غذایی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای مستمر این طرح، گامی مؤثر در حمایت از سلامت کودکان، ارتقای امنیت غذایی خانوارهای نیازمند و تحقق عدالت اجتماعی است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز آمادگی کامل برای اطلاعرسانی و پاسخگویی به مشمولان را دارد.