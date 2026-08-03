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۱۱۴ گروه بازرسی در خراسان رضوی با ۷۳ دامپزشک، ۱۰۹ کارشناس بهداشت گوشت و ۲۹ ناظر شرعی در ایام دهه آخر صفر مشغول خدمت رسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و شهادت امام مهربانیها (ع) و فعالیت گسترده هیئت مذهبی در جهت پایداری امنیت غذایی زائران و مجاوران، این اداره کل با آماده باش گروههای بازرسی و نیروهای متخصص خود، طرح تشدید نظارت بهداشتی را با ۱۱۴ گروه دامپزشکی در این ایام را آغاز کرد.
محمود جوادی نژاد افزود: ثبات، پایداری سلامت و امنیت غذایی شهروندان و پیشگیری از رخداد بیماریهای مشترک بین انسان و دام، جزء اهداف راهبردی دامپزشکی در تمامی ایام سال به ویژه در مناسبتهای مذهبی است.
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی ادامه داد: برای گروههای ثابت و سیار بازرسی بهداشتی در سراسر استان خراسان رضوی جهت نظارت بر ذبح نذورات خیران و هیاتهای عزاداری در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
جوادی نژاد بیان کرد: به عموم مردم و خادمان هیئتهای مذهبی توصیه میشود که به منظور حفظ سلامت و بهداشت محیط، ذبح دامهای نذری خود را در کشتارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی تحت نظارت مستقیم کارشناسان دامپزشکی انجام دهند.
وی تاکید کرد: شایسته است هم استانیهای ما ضمن رعایت اصول بهداشتی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه فرآوردههای خام دامی و یا نیاز به مشاوره و بازرسی، با سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی استان تماس حاصل کنند.