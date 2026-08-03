به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی وضعیت پدل بانوان ایران با حضور فریده اشرف گنجویی نایب رئیس فدراسیون تنیس، شاهرخ کشاورز دبیرکل، فرناز نایب مراد دبیر کمیته تیم‌های ملی، فهیمه ابراهیمی کارشناس حوزه توصیفی و تحلیلی رشته تنیس در بازی‌های ناگویا و صبا کرمعلی کارشناس امور فدراسیون‌ها در حوزه بانوان رشته تنیس برگزار شد.

در این نشست که بانوان ملی پوش کشورمان نیز حضور داشتند گزارشی از روند فعالیت‌های صورت گرفته و حمایت همه جانبه فدراسیون از نفرات اعزامی برای آماده سازی و حضور در رویداد‌های برون مرزی ارائه شد.

در ابتدای این نشست، فریده اشرف گنجویی گفت: فدراسیون پس از قطعی شدن حضور پدل در ناگویا و بر اساس تصمیم رئیس فدراسیون تنیس تلاش کرد تا امکان حضور دختران و پسران کشورمان در رویداد‌های برون مرزی با هدف آمادگی بیشتر و ارتقای رنکینگ ملی پوشان را فراهم آورد که در این مدت با پرداخت تمامی هزینه‌های اعزام و هزینه‌های جانبی دیگر این فرصت را مهیا کردیم و خوشبختانه دختران کشورمان در آمادگی مطلوبی قرار دارند.

وی افزود: بعد از آنکه اعلام شد تیم دوم پدل بانوان ایران هم در این رویداد به میدان خواهد رفت برنامه ریزی کردیم تا این فرصت را برای دیگر بانوان کشورمان نیز مهیا کنیم و تلاشمان این است که با ادامه این حمایت ها، تیمی آماده را روانه ناگویا کنیم.

در ادامه این نشست گزارشی از روند آماده سازی تیم، مشکلاتی که در جریان جنگ تحمیلی برای فدراسیون تنیس و ورزشکاران ایجاد شد و تخریب زیرساخت‌های فدراسیون، ارائه شد. بررسی روند فعالیت تیم‌های مدعی رشته پدل نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

شاهرخ کشاورز، دبیر کل فدراسیون نیز با تاکید بر اینکه سیاست فدراسیون حمایت همه جانبه از ملی پوشان تنیس و پدل ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا است، گفت: در این مدت فدراسیون خواسته‌های ملی پوشان را محقق کرده و با پرداخت هزینه‌های اعزام و اموری که به بازی‌های آسیایی ناگویا مربوط بوده سعی کرد بهترین شرایط را فراهم آورد. ملی پوشان نیز در این مدت با تمرینات منظم و بر اساس برنامه کادر فنی تلاش کرده‌اند تا خود را در بهترین شرایط حفظ کنند تا در بازی‌های آسیایی با آمادگی کامل به میدان بروند.

در بخش دیگری از این نشست، ملی پوشان کشورمان نقطه نظرات خود را مطرح و مسئولان ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز بر حمایت همه جانبه و حفظ آرامش و آمادگی کاروان اعزامی کشورمان تاکید کردند.