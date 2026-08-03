به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی به همت جهادگران سازمان بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، خدمات دندانپزشکی در زندان مرکزی همدان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این اردوی جهادی، ۱۳ دندانپزشک به ۴۵ نفر از مددجویان ندامتگاه مرکزی همدان خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.

همچنین دراین اردو جهادی، آموزش‌های لازم در جهت رعایت بهداشت دهان و دندان به مددجویان ارائه شد.

قرار است تا پایان مرداد ماه ، اردوی جهادی دیگری هم با حضور متخصصین داخلی، قلب و عروق، ریه، زنان، مامایی و مغز اعصاب در محل زندان مرکزی همدان برگزار شود.