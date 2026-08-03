تایلند با توسعه مدل‌های زبانی بزرگ بومی، راهبرد «حاکمیت هوش مصنوعی» را با هدف کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و تقویت استقلال دیجیتال این کشور دنبال می‌کند.

تایلند به دنبال کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و تقویت استقلال دیجیتال بومی

تایلند به دنبال کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و تقویت استقلال دیجیتال بومی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، مؤسسه داده‌های کلان تایلند با همکاری نهاد‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، طرح توسعه مدل زبانی را بر پایه داده‌های بومی، زبان، فرهنگ و قوانین این کشور در دست اجرا دارد.

رئیس مؤسسه داده‌های کلان تایلند با تأکید بر ضرورت استقلال در حوزه هوش مصنوعی، هشدار داد وابستگی کامل به زیرساخت‌های خارجی می‌تواند امنیت فناوری کشور را با خطر مواجه کند و محدودیت‌های اخیر آمریکا در دسترسی به برخی مدل‌های هوش مصنوعی، اهمیت توسعه فناوری بومی را بیش از پیش آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، این مدل با استفاده از داده‌های مرتبط با قوانین، اطلاعات پزشکی و منابع فرهنگی تایلند آموزش داده می‌شود و هدف آن، کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی، تربیت پژوهشگران بومی و ارائه خدمات هوش مصنوعی متن‌باز برای کسب‌وکار‌های داخلی است.

همچنین مرکز ملی فناوری الکترونیک و رایانه تایلند سامانه «AI Thailand Benchmark» را برای ارزیابی عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی در زبان و فرهنگ تایلندی طراحی کرده است؛ سامانه‌ای که قرار است به معیار رسمی دولت برای خرید و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در دستگاه‌های دولتی تبدیل شود.

کارشناسان تایلندی معتقدند توسعه مدل‌های بومی، کنترل داده‌ها و زیرساخت‌های داخلی، نقش مهمی در افزایش امنیت دیجیتال، کاهش وابستگی خارجی و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد این کشور در حوزه هوش مصنوعی خواهد داشت.