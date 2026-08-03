مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) در دیدار با رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، بر توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت تعاملات میان دولت و مجلس برای شتاب‌بخشی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در دیدار با حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا، عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و نیازهای حوزه صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور را بررسی کردند.

در این دیدار، موضوعاتی از جمله توسعه و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی بررسی و درباره راهکارهای تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از تولیدکنندگان گفت‌وگو شد.

لاهوتی اشکوری با اشاره به نقش راهبردی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در تحقق اهداف تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات تولیدکنندگان، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد.

حسنعلی محمدی نیز با تأکید بر اهمیت جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، از آمادگی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد برای تقویت همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای رفع موانع تولید، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران خبر داد.