رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی مراسم تجمع و پباده روی جاماندگان اربعین را در این شهر برای فردا سه شنبه ۱۳ مردادماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ جهانگیر جهانگیری گفت: در خیابان‌ها و مسیر‌های منتهی به محل تجمع از ساعت ۸ تا اذان ظهر در روز سه‌شنبه برای همه وسایل نقلیه محدویت تردد و توقف اعمال خواهد شد.

وی افزود: از همه رانندگان درخواست می‌شود در صورت نیاز به دسترسی برای محل‌های اعلامی از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند و همکاری‌های لازم را برای ایمنی ترافیک با پلیس داشته باشند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

مسیر‌های های دارای محدودیت بشرح زیر خواهد بود:

تقاطع شهید بهشتی به سمت مصلا

تقاطع باغ فجر به سمت مصلا

میدان دانشسرا به سمت خیابان خاقانی

تقاطع باغشمال و تقاطع ارک به سمت میدان ساعت

سنگ فرش پشت مصلا تا سه راه فردوسی

تقاطع شریعتی به سمت مصلا

سه راه امین تا تقاطع شریعتی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم اعلام کرد: این مراسم فردا سه‌شنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان شهید بهشتی تا مصلای اعظم امام خمینی تبریز را به صورت پیاده طی خواهند کرد و پس از آن، برنامه‌های معنوی از جمله قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار می‌شود.