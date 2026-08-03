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مددجوی ۴۵ ساله قزوینی که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای ناشی از فعالیتهای تجاری، بیش از دو سال در حبس به سر میبرد، با همت خیران و حمایت ستاد دیه استان قزوین از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد فرهادکیایی، مدیر ستاد دیه استان قزوین با اعلام این خبر گفت: این مددجوی ۴۵ ساله که در زمینه خرید و فروش لوازم جانبی کامپیوتر فعالیت داشت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای بانکی و قرضهای دریافتی برای تأمین سرمایه در گردش مغازه استیجاری خود، از سال ۱۴۰۱ روانه زندان شده بود.
مدیر ستاد دیه استان با اشاره به وضعیت خاص این زندانی افزود: فرد مذکور در دوران حبس به دلیل فشارهای روحی ناشی از بدهی، دچار بیماریهای اعصاب و روان شده بود که همین موضوع ضرورت رسیدگی فوری به پرونده وی را دوچندان میکرد.
کیایی تصریح کرد: با پیگیریهای مستمر این ستاد و همت خیران نیکاندیش استان، مبلغ ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان (۴۴ میلیارد ریال) بدهی این مددجو تأمین و پس از طی مراحل قانونی، زمینه آزادی و بازگشت وی به کانون خانواده فراهم شد.
وی ضمن قدردانی از خیران استان، بر لزوم تداوم حمایتهای مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تأکید کرد.