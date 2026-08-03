گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره مهم‌ترین دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های ایجابی حوزه پاسداشت زبان فارسی در نشست هسته علمی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به میزبانی دفتر ادبیات و زبان فارسی وزارت فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در این نشست، غلامرضا طریقی، مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، به همراه حمیدرضا نمازی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامان رحمانی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و سیدمهدی باقریان، نماینده وزارت آموزش و پرورش، درباره مهم‌ترین دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های ایجابی حوزه پاسداشت زبان فارسی به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداختند.

بررسی زمینه‌های برگزاری برنامه‌های مشترک ادبی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت‌و‌گو درباره سازوکار‌های دیجیتال‌سازی و استانداردسازی متون زبان و ادب فارسی در عصر هوش مصنوعی و نیز توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور در حوزه زبان فارسی، از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.

همچنین در این جلسه، نکات تکمیلی صورت‌جلسه نخستین نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی بررسی، دریافت و مقرر شد مهم‌ترین مسائل کلان علمی و رویکرد‌های ایجابی حوزه پاسداشت زبان فارسی، پس از جمع‌بندی در دبیرخانه شورا، برای بررسی، تصمیم‌گیری و تصویب در دومین نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی ارائه شود.

هسته علمی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌های عضو شورا، بررسی مسائل راهبردی و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی در حوزه پاسداشت و تقویت زبان فارسی تشکیل شده و نقش مشورتی در فرایند تصمیم‌سازی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی بر عهده دارد.