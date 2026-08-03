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مسئول درمان موکب ثامنالحجج(ع) : همزمان با موج بازگشت زائران اربعین، ۸۵ نفر از کادر درمان ایرانی بهصورت شبانهروزی در عمود ۱۳۳۳ مسیر نجف به کربلا به زائران خدمات رایگان درمانی ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با بازگشت زائران اربعین از عتبات عالیات، فعالیت موکب درمانی ثامنالحجج(ع) در عمود ۱۳۳۳ مسیر نجف به کربلا بدون وقفه ادامه دارد.
این موکب که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در خاک عراق آغاز کرده، هر سال با استقرار کادر درمان ایرانی، بخشی از خدمات سلامت به زائران اربعین را خارج از مرزهای کشور ارائه میدهد.
مسئول درمان موکب ثامنالحجج(ع) گفت: امسال ۸۵ نفر از پزشکان، پرستاران، دانشجویان و نیروهای داوطلب در این موکب حضور دارند و بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی، پرستاری و امدادی را به زائران ارائه میکنند.رضا غفاری افزود: خدمات این مرکز شامل ویزیت بیماران، درمان گرمازدگی، پانسمان، تزریقات، اقدامات اولیه درمانی و رسیدگی به موارد اورژانسی است و در صورت نیاز، بیماران به مراکز تخصصی ارجاع میشوند.
اعضای کادر درمان این موکب نیز حضور در مسیر اربعین را جلوهای از نذر خدمت دانستند و تأکید کردند که رسالت جامعه پزشکی، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، حتی خارج از ایران، با همان تعهد و مسئولیت ادامه دارد.
موکب درمانی ثامنالحجج(ع) تا پایان موج بازگشت زائران به فعالیت خود ادامه میدهد و خدمات درمانی رایگان را به زائران ارائه خواهد کرد.