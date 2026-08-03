به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست گفت: انتقال آب ارس به تبریز یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های عمرانی استان است و تامین آب شرب و صنایع ۲۲ شهر استان به این پروژه وابسته است. لازم است وزارت نیرو برای کمک به تامین مالی این پروژه گام‌های اساسی بردارد.

وی همچنین تسریع در اجرای طرح بازتوانی نیروگاه تبریز را خواستار شد و افزود: بازتوانی نیروگاه تبریز نقش حیاتی در افزایش تولید برق و کاهش آلایندگی خواهد داشت. این پروژه علاوه بر اینکه یک اقدام ملی است، مطالبه مردم استان هم است و لازم است وزارت نیرو اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر لزوم کاهش قطعی برق صنایع آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: تداوم تولید در شرایط فعلی، یک ضرورت ملی است و لازم است با اتخاذ سیاست هایی، قطعی برق صنایع استان کاهش یابد تا جریان تولید شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق، تخصیص اعتبار را برای اجرای پروژه‌های مهم صنعت برق استان از جمله ایستگاه‌های ۴۰۰ کیلوولت هشترود، شرق تبریز و هریس، ایستگاه‌های ۲۳۰ کیلوولت ملکان و ممقان، پروژه‌های برق داخل شهر تبریز، خطوط ارتباطی، نیروگاه‌های خورشیدی شهرک‌های صنعتی و دانشگاه‌ها را خواستار شد.

وی با اشاره به بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان از یک هزار و ۶۴۰ تأسیسات آبرسانی، خواستار اختصاص اعتبار برای خرید، نصب و راه‌اندازی ۲۳۴ دستگاه دیزل ژنراتور شد تا پایداری تأمین آب را در شرایط بحرانی تضمین شود.

سرمست تأمین چهار هزار میلیارد تومان اعتبار را برای تکمیل مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز مهم دانست و گفت: این طرح که هم اکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست، بازچرخانی پساب برای مصارف صنعتی و کمک به احیای دریاچه ارومیه خواهد داشت.

وی همچنین تخصیص اعتبار برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر‌های اسکو، خسروشاه و فاز چهار شهر جدید سهند را خواستار شد و این طرح را از پروژه‌های مهم زیست محیطی و زیرساختی استان برشمرد.