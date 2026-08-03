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برداشت سلطان میوه‌های گرمسیری در سیستان و بلوچستان

امسال بیش از ۱۶ هزار و ۲۰۰ تن محصول از باغات استان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۱۶:۱۱
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برچسب ها: برداشت انبه ، سیستان و بلوچستان ، میوه گرمسیری
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