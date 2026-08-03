به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان در حاشیه بازدید از مرز بین‌المللی شلمچه با اعلام آخرین وضعیت تردد زائران گفت: بر اساس آمار تجمیعی، تا این لحظه بالغ بر ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر از کشور خارج شده‌اند و در مقابل، نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر به میهن اسلامی بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه همچنان بیش از یک میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند، افزود: پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی ۲ روز آینده با حجم زیادی از ورود زائران به کشور مواجه باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه امنیت کامل در خاک عراق و داخل ایران برقرار است که جا دارد از مسئولان و پلیس عراق و همچنین تمامی خادمان در کشور خودمان که خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دادند، تشکر ویژه داشته باشم.

سردار رادان به زائران توصیه کرد برای بازگشت، همه مرز‌ها را انتخاب کنند تا عوامل خدوم ما بتوانند خدمات بهتر و سریع‌تری ارائه دهند.