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مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس: با هدف بازخوانی و ترویج اندیشههای رهبر انقلاب اسلامی، «میز کتاب رهبر» در ورودی کتابخانههای عمومی استان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل کتابخانههای عمومی استان فارس اظهار داشت: میز کتاب در مناسبتهای مختلف با هدف معرفی کتابهای منتخب برپا میشود؛ اما در پی مناسبتهای اخیر، کتابهای تألیفی، تقریظی و همچنین آثار نویسندگان برجسته با موضوع رهبری انقلاب بر روی این میز به نمایش گذاشته شده است.
محمدحسین فیروزی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کتاب با موضوع رهبری در این میز معرفی شدهاند که از جمله آثار مهم و تقریظشده توسط رهبر معظم انقلاب، میتوان به کتابهای «خانم ماه» و «آخرین فرصت» اشاره کرد.
وی بیان اشت: این اقدام با هدف آشنایی بیشتر کتابخوانها با آثار برجسته و ترویج فرهنگ مطالعه پیرامون موضوعات انقلابی صورت گرفته است.