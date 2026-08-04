به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس اظهار داشت: میز کتاب در مناسبت‌های مختلف با هدف معرفی کتاب‌های منتخب برپا می‌شود؛ اما در پی مناسبت‌های اخیر، کتاب‌های تألیفی، تقریظی و همچنین آثار نویسندگان برجسته با موضوع رهبری انقلاب بر روی این میز به نمایش گذاشته شده است.

محمدحسین فیروزی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کتاب با موضوع رهبری در این میز معرفی شده‌اند که از جمله آثار مهم و تقریظ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب، می‌توان به کتاب‌های «خانم ماه» و «آخرین فرصت» اشاره کرد.

وی بیان اشت: این اقدام با هدف آشنایی بیشتر کتابخوان‌ها با آثار برجسته و ترویج فرهنگ مطالعه پیرامون موضوعات انقلابی صورت گرفته است.