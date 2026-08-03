ساختمان اداری باشگاه تراکتور در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب، به نام «شهدای میناب» مزین و به طور رسمی نام‌گذاری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان اداری باشگاه تراکتور واقع در مجموعه ورزشی بنیان دیزل، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، به نام «شهدای میناب» نام‌گذاری شد؛ شهدایی که در جنگ رمضان و در پی بمباران مدرسه شجره طیبه میناب توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسیدند.

با نصب تابلوی جدید، ساختمان اداری باشگاه به طور رسمی با نام «شهدای میناب» شناخته خواهد شد.

باشگاه تراکتور همچنین در ادامه این رویکرد فرهنگی، در طراحی یکی از لباس‌های فصل پیش‌رو، از شهدای حادثه بمباران مدرسه شجره طیبه میناب الهام گرفته است تا یاد و نام این عزیزان در میادین ورزشی نیز گرامی داشته شود.