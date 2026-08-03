پیاده روی اربعین با یاد عزیزانی که آسمانی شدند

بسیاری از زائران اربعین هر ساله همسفرانی داشتند همسفرانی که برخی از آنها آسمانی شدند و حالا جایشان در پیاده روی اربعین با یک قاب عکس و قدم‌هایی که به یادشان برداشته می‌شود پر شده است.