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پیاده روی اربعین با یاد عزیزانی که آسمانی شدند

بسیاری از زائران اربعین هر ساله همسفرانی داشتند همسفرانی که برخی از آنها آسمانی شدند و حالا جایشان در پیاده روی اربعین با یک قاب عکس و قدم‌هایی که به یادشان برداشته می‌شود پر شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۱۶:۰۴
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برچسب ها: پیاده‌روی اربعین ، اربعین حسینی ، یاد شهدا
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