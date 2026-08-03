به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در حاشیه استقبال از کاروان خادم ‎الحسین (ع) در فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد در جمع خبرنگاران گفت: پاکبانان خدوم ما، پس از بازگشت از نجف اشرف،خود را برای خدمت‌رسانی به زائران در روز‌های پایانی ماه صفر و به‌ویژه مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، آماده می‌کنند.

جاوید کیانی افزود: امسال دوازدهمین سالی بود که همکاران ما در بخش‌های مختلف در نجف اشرف مشغول خدمت‌رسانی به زائران پیاده حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) بودند. همکاران ما در بخش خدمات شهری، به صورت ویژه با نیرو‌های خدوم پاکبان و ماشین‌آلات مربوطه، از همان ساعات ابتدایی مأموریت در شهر نجف و حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) خدمات خود را به نحو بسیار شایسته‌ای انجام دادند؛ به‌گونه‌ای که استاندار نجف و سایر مسئولان کشور عراق از این اقدامات شایسته، تقدیر ویژه و بی‌نظیری داشتند.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: همکاران پرتلاش ما در مجموعه معاونت حمل‌ونقل نیز با اعزام ناوگان حمل‌ونقل به مسیر چذابه و سایر بخش‌ها، در خدمت‌رسانی امسال نقش بسیار مؤثری ایفا کردند و در جابه‌جایی زائران اقدامات بی‌نظیری انجام دادند.

کیانی با بیان اینکه امسال موکب فرهنگی شهرداری مشهد برای دومین سال در شهر نجف برپا شد افزود: امسال موکب فرهنگی با سه رویکرد فعالیت خود را دنبال کرد. نخست قدردانی از مردم عراق به خاطر تشییع باشکوه رهبر شهیدمان در این کشور، دوم موضوع خونخواهی کودکان شهید و امام شهیدمان و انتقال این پیام به زائران مسیر اربعین و سوم تأکید بر همبستگی مردم ایران و عراق، استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت بود که برنامه‌های متعددی حول این سه محور اجرا شد.

وی گفت: با توجه به شرایط ویژه‌ای که کشور عزیزمان متحمل شده بود و شهادت قائد شهیدمان، شهدای عزیز کشور و به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امسال نیاز بود کار ویژه‌ای انجام شود. سال گذشته این موکب که در شهر نجف اشرف و در جوار حرم امیرالمؤمنین (ع) برپا شد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و امسال با توجه به شرایط خاص، برنامه‌های گسترده‌تر و وسیع‌تری را دنبال کرد.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به نصب المان «کوله‌پشتی صورتی» شهدای میناب در شهر نجف گفت: همکاران اداره هنری شهرداری‌ای المان را طراحی کردند، ساختند و به شهر نجف ارسال کردند. این اثر در محل موکب نصب شد و بازتاب بسیار خوبی در بین رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

کیانی افزود: تصاویر شهدای میناب نیز در محل استقرار موکب و بر ساختمان‌های مرتفع نصب شد. زائران ایرانی، مردم عراق و زائرانی از ملیت‌های مختلف، بسیار تحت تأثیر این اثر قرار گرفتند و با این کیف صورتی ارتباط عاطفی برقرار کردند. دل‌نوشته‌های بسیار زیادی روی این المان نوشته شد و همه خواهان خونخواهی شهدای عزیزمان، به‌ویژه رهبر شهیدمان، شدند.

وی ضمن تشکر از هنرمندان شهر مشهد برای طراحی و نصب این المان گفت: ما فقط زمینه حضور هنرمندان را در شهر نجف فراهم کردیم، اما خودشان به‌صورت خودجوش اعلام آمادگی و همکاری کردند و به نجف آمدند. آنها در مدت ۱۰ روز، برنامه‌های صحنه‌ای، نمایش‌های آیینی و مداحی را به بهترین شکل ممکن اجرا کردند.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: المان کوله‌پشتی صورتی نشان شهدای میناب در روز‌های پایانی ماه صفر در شهر مقدس مشهد نصب خواهد شد. این المان که در مسیر کربلا و زائران اباعبدالله (ع) قرار داشت، پس از نصب در مشهد، با هماهنگی‌های انجام شده و دستور شهردار به شهر میناب منتقل خواهد شد تا به‌عنوان یک المان ثابت به شهدای میناب تقدیم شود و پیام مردم آزاده ایران و دیگر کشور‌ها را به خانواده‌های این شهدا منتقل کند.