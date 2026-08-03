

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این نشست ذیل دهمین کمیته مشترک تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، با محوریت بررسی راهکارهای اجرایی ایجاد منطقه آزاد مشترک، هماهنگی‌های فنی و حقوقی و تنظیم متن تفاهم‌نامه مشترک برای امضای وزرای مربوطه دو کشور در اسلام‌آباد برگزار شد.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، در این نشست با اشاره به روند رو به گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان در مرز ریمدان–گبد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد منطقه منفصله ریمدان در محدوده و قلمرو منطقه آزاد چابهار و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اولیه لازم، گام‌های مؤثری برای فعال‌سازی این منطقه در حوزه تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت کالا برداشته است.



محمد سعید اربابی افزود: ایجاد منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد، فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی دو کشور را رقم خواهد زد و با تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های مشترک و افزایش مبادلات، زمینه تحقق اهداف دوجانبه و ارتقای روابط اقتصادی ایران و پاکستان را فراهم می‌کند.



وی با تأکید بر جایگاه راهبردی ریمدان–گبد در اتصال کریدورهای منطقه‌ای خاطرنشان کرد: این منطقه آزاد مشترک نه تنها برای ایران و پاکستان، بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی جنوب آسیا و آسیای مرکزی تبدیل شود.



در این نشست، طرفین ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرایی تفاهم‌نامه ایجاد منطقه آزاد مشترک، درباره تدوین متن نهایی سند همکاری جهت ارائه و امضای آن در دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان توسط وزرای مربوطه دو کشور به تبادل نظر پرداختند. این اقدام، گامی مهم در مسیر عملیاتی‌سازی توافقات اقتصادی تهران و اسلام‌آباد و توسعه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور همسایه به شمار می‌رود.