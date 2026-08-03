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روستای ارمو در مسیر تردد زائران به مرز مهران، با برپایی موکب قمر بنیهاشم، خدمات اسکان، پذیرایی و امدادی را تا سه روز پس از اربعین به زائران ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روستای ارمو در شهرستان درهشهر به دلیل موقعیت خاص خود بر سر راه زائران اباعبدالله الحسین (ع)، سالهاست که به یکی از پایگاههای مهم خدمترسانی در مسیر اربعین تبدیل شده است.
مردم این روستا با روحیه جهادی و بدون هیچ چشمداشتی، موکبی را برپا کردهاند که تا سه روز پس از اربعین، پذیرای زائران است. خدمات این موکب شامل اسکان، پذیرایی و کمکهای امدادی و درمانی میشود.
حسین ظهرابی، مسئول موکب قمر بنیهاشم، میگوید: روزانه حدود ۷۰۰ زائر از خدمات این موکب بهرهمند میشوند.