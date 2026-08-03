مدیر کل هواشناسی فارس از تداوم روند افزایشی دمای هوا در استان ، خبر و نسبت به احتمال وقوع رعد و برق در مناطق جنوبی استان هشدار داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل هواشناسی فارس اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی، دمای هوا تا روز جمعه شانزدهم مرداد با شیبی ملایم و تدریجی افزایش خواهد یافت.

قاسم حسینی افزود: بر اساس مدل‌های هواشناسی، رشد ابر در نواحی جنوبی استان محتمل است که می‌تواند منجر به بارش‌های پراکنده و بروز رعد و برق شود؛ این در حالی است که نیمه شمالی و مرکزی استان با آسمانی عمدتاً صاف تا کمی ابری و وزش باد‌های عصرگاهی همراه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی فارس با اشاره به شرایط گرمای شدید در جنوب استان، از ثبت دمای ۵۱ درجه سانتی‌گراد در منطقه «دهرم دژگاه» به عنوان گرم‌ترین نقطه استان خبر داد.

وی تصریح کرد که علاوه بر دهرم، شهر‌های کورده، لامرد، خشت، مهر، فیروزآباد، افزر، خنج و قیر و کارزین نیز دمای بالای ۴۵ درجه را تجربه کرده‌اند و میانگین دمای بیشینه در ۴۶ ایستگاه فعال استان، حدود ۳۹.۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

حسینی بیان داشت: در مقابل این گرمای شدید، ایزدخواست با دمای بیشینه ۲۹.۶ درجه و دشت نمدان با کمینه ۱۱ درجه سانتی‌گراد در شمال فارس، خنک‌ترین نقاط ثبت‌شده در نقشه هواشناسی استان در ۲۴ ساعت اخیر بوده‌اند.