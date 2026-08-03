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به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی از تازهترین دیوارنگاره بزرگراه کردستان با عنوان "پرچمهای سرخ "یالثارات الحسین" رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر تصویری از آیین پیاده روی اربعین حسینی است و اشاره به حضور میلیونها زائر عاشق دارد که مسیر نجف به کربلا را پیاده طی میکنند.
در این دیوارنگاره از نماد پرچم یالثارات الحسین استفاده شده است که از دیرباز نماد انتقام خون به ناحق ریخته شده سیدالشهدا است و در ماههای اخیر به عنوان نمادی برای انتقام خون شهدای جنگ رمضان و در صدر آنها رهبرشهید استفاده شده است. "می رود تا کربلا امواج پرچمهای سرخ" بخشی از سروده محمد رسولی است که در بالای اثر نگارش شده است.