سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب کشور را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع آب و ارتقای امنیت غذایی دانست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،جعفر گوهرگانی در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب در استان‌های ایلام و اردبیل، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت تشکل‌ها و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، اظهار داشت: استفاده از الگوهای موفق و بومی هر منطقه، یکی از اولویت‌های اصلی برای مدیریت پایدار طرح‌های آبیاری و زهکشی است.

گوهرگانی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر صیانت از طرح‌ها و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، بر توسعه و تقویت تشکل‌های بهره‌برداران و واگذاری مدیریت طرح‌های کلان تأکید کرد.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: بهره‌برداری کامل از کلان‌طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب کشور، موجب مدیریت بهینه منابع آب، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی پایدار خواهد شد.

وی ادامه داد: تکمیل مراحل نهایی این طرح ملی، تحولی گسترده در رونق تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت غذایی و توسعه صنایع جانبی و تکمیلی در نوار غربی و شمال‌غرب کشور ایجاد می‌کند.

در این نشست، روند اجرای پروژه‌ها، چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در پیشبرد طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان‌های ایلام و اردبیل بررسی شد.