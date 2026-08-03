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اربعین حسینی کشتی نجاتی است که هر مسلمان را به راهی روشن هدایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرقی نمیکند که در بین الحرمین باشی یا در خیابانهای شهرها و اجتماعهای شبانه
هر دو نقطه وصل است.
همه خون خواه امام شهید و شهدای جنگ هستند، همه جانفدای ایران عزیزند.
این گامها، امتداد همان راهی است که به نام حسین (ع) آغاز شدهاست.
راهی که میلیونها عاشق را از ملیتها و زبانهای گوناگون، زیر یک پرچم گرد هم آورده و چه با صلابت است این قدمها، چه در میادین شهرها و چه در مسیر نجف تا کربلا، هدفی که واحد است.
ما ملت امام حسینیم.