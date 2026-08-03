اربعین، روایتی از عشق، ایمان و همدلی

اربعین، روایتی از عشق، ایمان و همدلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرقی نمی‌کند که در بین الحرمین باشی یا در خیابان‌های شهر‌ها و اجتماع‌های شبانه

هر دو نقطه وصل است.

همه خون خواه امام شهید و شهدای جنگ هستند، همه جانفدای ایران عزیزند.

این گام‌ها، امتداد همان راهی است که به نام حسین (ع) آغاز شدهاست.

راهی که میلیون‌ها عاشق را از ملیت‌ها و زبان‌های گوناگون، زیر یک پرچم گرد هم آورده و چه با صلابت است این قدم‌ها، چه در میادین شهر‌ها و چه در مسیر نجف تا کربلا، هدفی که واحد است.

ما ملت امام حسینیم.