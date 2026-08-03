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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران از تداوم روند پایش و ساماندهی اراضی واگذار شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ جمال علیرضاپور با اعلام این خبر گفت: بهرهبرداری بهینه از اراضی صنعتی، تعیین تکلیف طرحهای راکد و حمایت از سرمایهگذاران متعهد، از مهمترین اولویتهای این شرکت در راستای توسعه تولید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی است.
وی با اشاره به محدودیت اراضی صنعتی و افزایش تقاضای سرمایهگذاری گفت: پایش مستمر قراردادهای واگذاری، بررسی وضعیت طرحهای نیمهتمام و تعیین تکلیف اراضی راکد، با هدف جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای صنعتی و فراهمسازی زمینه واگذاری این اراضی به سرمایهگذاران واجد شرایط، بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
علیرضاپور افزود: در کنار تعیین تکلیف اراضی راکد، حمایت از سرمایهگذاران و صاحبان طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی مناسب نیز با جدیت دنبال میشود و شرکت تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، موانع پیشروی اجرای پروژهها را برطرف کرده و شرایط لازم برای تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر طرحهای صنعتی را فراهم کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با تشریح عملکرد کمیته پایش در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۱ جلسه کمیته پایش برگزار شده و ۲۱۱ طرح مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مصوبات این جلسات، برای ۱۸۲ طرح مهلت ادامه عملیات اجرایی و ساختوساز صادر شد و ۱۷ پرونده نیز برای بررسی و تصمیمگیری به کارگروه بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شد.
علیرضاپور تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات کمیته پایش، علاوه بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی و قراردادها، موجب افزایش بهرهوری از اراضی صنعتی، آزادسازی ظرفیتهای بلااستفاده، حمایت از طرحهای توسعهای و تسهیل سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان تهران شده و نقش مؤثری در تحقق اهداف تولید، اشتغال و رشد اقتصادی ایفا میکند.